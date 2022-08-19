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Mersin haber! İsrail, kuruyan göllere çözüm olarak Akdeniz'den su sağlamayı planlıyor

Mersin haber! İsrail, kuruyan göllere çözüm olarak Akdeniz'den su sağlamayı planlıyor

Güncel Haberler

Gelen Mersin haberlerine göre İsrail, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık görülen göller için Akdeniz'den su sağlamayı planlanıyor.

İsrail, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık görülen göller için Akdeniz'den su sağlamayı planlanıyor.

CNN'in haberine göre, İsrail yönetimi, iklim krizi nedeniyle göllerin kurumasına ilişkin bir çözüm yöntemi açıkladı.

Buna göre, eskiden oldukça dolu olan ancak 5 yıl önce tarihinin en düşük su seviyesine ulaşan Taberiye (Galile) ???????Gölü'ne Akdeniz'den su pompalanması planlanıyor.

Akdeniz'den sağlanan su, tuzdan arındırılarak tatlı suya dönüştürülecek ve ülkede kuraklık gösteren herhangi bir gölün doldurulması için kullanılabilecek.

Göller, halihazırda meyve bahçeleri ve yerel çiftliklere su sağlamanın yanı sıra turizm için gelir kaynağı oluyor.

Taberiye Gölü, İncil'de Hz. İsa'nın üzerinde yürüdüğü göl olarak aktarılıyor.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Akdeniz İsrail su Güncel Haberler

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