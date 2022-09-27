Mersin haber: Hdp'li Buldan ve Sancar, Mersin'deki Terör Saldırısını Kınadı: 'Şiddet Karşısında Demokratik Siyaseti Israrla Savunma ve Uygulama Tutumumuzu...

Mersin yerel gündem haberine göre HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün Mersin’de polisevine yapılan terör saldırısını kınadı. Buldan ve Sancar, “Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısını kınadı. Buldan ve Sancar, "Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün gece Mersin'in Mezitli ilçesinde polisievine yapılan, bir polis memuru Sedat Gezer'in şehit düştüğü terör saldırısını kınadı. Buldan ve Sancar'ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ŞİDDET KARŞISINDA DEMOKRATİK SİYASETİ ISRARLA SAVUNMA VE UYGULAMA TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

"Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz. Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir. Mersin'de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz."