Mersin haber... Ege ve Doğu Akdeniz'de, Türk F-16'larına Yunan tacizi

Mersin gündem haberine göre EGE ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldığı, Türk savaş uçaklarının planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü açıklandı.

EGE ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldığı, Türk savaş uçaklarının planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiği bildirildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attığı kaydedildi. Uçakların düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü de belirtildi.

Rus yapımı S-300 sisteminin 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istendiğini anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi. Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'nin de 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edildiği, füze menzilinin yaklaşık 80 mil olduğu kaydedilirken, Yunanistan'ın sistemin ilk denemesini 2013'teki 'White Eagle' tatbikatında yaptığı da açıklandı.