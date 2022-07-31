Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor Mersin gündem haberi | Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. Mersin Mersin'de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 69'a ulaşan nemin etkisiyle yerini durgunluğa bıraktı. Yürüyüşe çıktıkları Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalan vatandaşlar, çardakların altında dinlendi. Tatilini Silifke'de geçiren yerli ve tabancı turistler de denizde serinledi. Güncel AA / Serkan Avci Osmaniye Mersin Hatay Adana Güncel Haberler

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