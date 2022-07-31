Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor
Mersin gündem haberi | Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Mersin
Mersin'de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 69'a ulaşan nemin etkisiyle yerini durgunluğa bıraktı.
Yürüyüşe çıktıkları Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalan vatandaşlar, çardakların altında dinlendi.
Tatilini Silifke'de geçiren yerli ve tabancı turistler de denizde serinledi.
AA / Serkan Avci - Güncel