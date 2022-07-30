Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor
Mersin gündem haberi... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
Mersin
Mersin'de de hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.
Sıcaktan bunalanlar Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar sahil bandında bisiklet sürdü, bazıları yürüyüş yaptı.
AA / Murat Pancar - Güncel