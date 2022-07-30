Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor Mersin gündem haberi... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. Mersin Mersin'de de hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı. Sıcaktan bunalanlar Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar sahil bandında bisiklet sürdü, bazıları yürüyüş yaptı. Güncel AA / Murat Pancar Osmaniye Mersin Hatay Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.