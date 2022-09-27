Mersin haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Güncel Haberler Gelen Mersin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz." Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Ege Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. - Haberler

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