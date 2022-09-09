Mersin haber | CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Silifke'de kutlandı Güncel Haberler Mersin haberi: CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında Silifke ilçesinde tören düzenlendi. CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında Silifke ilçesinde tören düzenlendi. Anıt Meydanı'nda gerçekleşen programda, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. CHP Silifke İlçe Sekreteri Gökhan Arslan, burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Murat Pancar Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Hisarcık Silifke Güncel Haberler

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