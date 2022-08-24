Son dakika haber! Bakanlığın aldığı av yasağı kararı, Akdeniz'de meyvelerini verdi

Son dakika gündem haberine göre Bakanlığın aldığı av yasağı kararı, Akdeniz'de meyvelerini verdi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Şu anda çok miktarda akya yavrusu görüyoruz" " Bulut gibi etrafımıza dönüyorlar" Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Bakanlığın aldığı av yasağı kararı, Akdeniz'de meyvelerini verdi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu :

"Şu anda çok miktarda akya yavru Su görüyoruz"

" Bulut gibi etrafımıza dönüyorlar"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın akya balıklarının avlanmasına yönelik aldığı yasak kararının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Gökoğlu, "Şuanda çok miktarda akya yavru Su görüyoruz. Bulut gibi etrafımıza dönüyorlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in balık verimliliğini değerlendirdi. Akdeniz'de su sıcaklığının artmasına bağlı olarak balıkların aktivitesinin arttığını belirtti. Öte yandan haftanın belirli günlerinde Konyaaltı sahili açıklarında öğrencileri ile dalış yapan Gökoğlu, Akdeniz'in kıyılarındaki balık verimliğini de su altı kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde öğrencilerin çok sayıda melanurya, sargoz, kupes gibi balıkları besledikleri görüldü.

Bakanlığın aldığı yasak kararı meyvesini verdi

Kıyılarda çok miktarda balık yavrusu olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, "Biz zaman zaman öğrencilerimiz ile tavuk eti olsun ya da dondurulmuş hamsi götürerek besleme yapıyoruz. Bir anda her yer balık oluyor. Zaten bizi bekliyor oluyorlar. Verdiğimiz zaman keyif alıyoruz. Biz verirken balık elimize vuruyor. Onlar da keyif alıyor. Tarım bakanlığının aldığı bir karar var. 2 sirküler öncesine kadar akya balıklarının üreme döneminde avcılığı serbestti. Son çıkan iki sirkülerde yasaklandı. Bunu meyvelerini görmeye başladı. Şuanda çok miktarda akya yavrusu görüyoruz. Bulut gibi etrafımıza dönüyorlar" dedi.

Şuana kadar 68 tane istilacı balık turu tespit edildi

Akdeniz'de verimlilik açısından genel anlamda balık türlerinde bir azalma olduğunu sözlerine ekleyen Gökoğlu, "Azalan türlerine yerine Kızıldeniz'den gelen göçmenlerin arttığını görüyoruz. Yerli türlerde azalma var, istilacı balık türlerinde artış var. Şuana kadar 68 tane tur tespit ettik, Atlantik türlerini de eklersen 70 tane diyebiliriz. Şuanda Antalya körfezinde su sıcaklığı 32 derece, bu artış işgalci türlerin daha yukarı gitmesine neden oluyor. Marmara denizine giren türler de var. Şuanda Karadeniz açısından bir tehdit yok. Orada tur azdır ama popülasyon çok fazladır. Akdeniz tur çeşitliliği en fazla ama popülasyon açısından en az denizimiz" dedi.