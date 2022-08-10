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Mersin haber | Akşener, İyi Parti Akdeniz Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

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Edinilen Mersin gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da; partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da; partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, geçtiğimiz hafta İstanbul'da partisinin Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti.

ANKA / Güncel

Akdeniz Bölgesi Meral Akşener İYİ Parti Ankara Güncel Haberler

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