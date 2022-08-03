Mersin haber... Akdeniz'de mahallelerin altyapısını iyileştirme çalışması sürüyor
Mersin haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 5 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme işlemi yapıldı.
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 5 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme işlemi yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin altyapısını iyileştirme çalışmaları Bahçe, Güneş, Nusratiye, Üçocak ve Hal mahallelerinde devam etti.
Sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı işlemi yapan Fen İşleri ekipleri, kaldırımları da onardı.
Ekipler, Müftü Deresi yürüyüş yolundaki oturma grupları ile Huzurkent Mahallesi'ndeki Atatürk büstü ve çevre duvarını boyayarak yeniledi.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel