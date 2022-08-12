Mersin haber! ADANALI ÜRETİCİLERE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI 42 BİN TUZAK DAĞITIMI

ADANA'da Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere 42 bin tuzak dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tuzak dağıtım törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve çok sayıda üretici katıldı.

Adana, Osmaniye ve Hatay'da 2018 yılından bu yana Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin artırıldığını belirten İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Genel olarak turunçgilde Adana'nın en büyük problemi Akdeniz meyve sineğidir. Bunun sebebi turunçgil ihracatında tölerans sıfırdır. Gönderdiğimiz ürünlerde bu tehdidi algılayan ülkeler, bizden ürün alımını kesiyor. Bu şekilde olduğu zamanda çiftçimiz ciddi anlamda zarar görüyor. O nedenle biz sahadaki denetimleri ciddi şekilde arttırıp, bu mücadeleyi sürdürüyoruz dedi.

42 BİN TUZAK DAĞITILDI

Akdeniz Meyve Sineği'ne Karşı Biyoteknik ve Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama Uygulamaları Projesi kapsamında tuzak kullanımının artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu

Tuzak demek, hiçbir ilaç kullanılmadan yapılan mücadele demektir. Sadece sinekleri yakalıyoruz, tuzağın içine giriyor ve ordaki ilacın etkisiyle ölüyor. Böylece başarının ana sırrı tuzaklar oluyor. Ortalama bir sinek yılda 250 yumurta veriyor. Bir de bunun döngüsüyle binlerce çarpan etkisi oluyor. Bugün burada yaklaşık 42 bin adet tuzak dağıtımı yapacağız. Bu tuzakların hepsine bir sinek girmiş olsa bile mücadeleye çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Kesinlikle de birden çok daha fazla sinek bu tuzağa girecektir. İnşallah bu projede başarılı olmayı ümit ediyoruz.

Vali Süleyman Elban ise Akdeniz meyve sineğinin üretime, ihracata, çiftçiye doğrudan zarar veren bir sıkıntı olduğunun altını çizdi. Elban, Bununla mücadelenin kendi başına bir mücadele olmadığınıda hepimiz çok iyi biliyoruz. Belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hepsi mücadeleye destek veriyor. Ama en önemli destek çiftçilerimizden geliyor. Onların bu mücadelede çok önemli fonksiyon icraa ettiklerini biliyoruz. Daha fazla destek, daha fazla iş birliği diyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı.