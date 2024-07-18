Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde Geri Dönüşüm Eğitimi

Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde ağırlanan 60 yaş üstü vatandaşlar, atık malzemeleri kullanarak ürün tasarlıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti alan vatandaşlar için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda geri dönüşüm eğitimine katılan 60 yaş üstü 30 kişi, atık malzemelerden masa, sandalye, tablo ve dekoratif ürün tasarlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı, yetişkinlerin üretime katkıda bulunmaları için etkinliklere devam edeceklerini belirtti.