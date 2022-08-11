Mersin gündem: Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti
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Edinilen Mersin haberine göre Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patrik Maşalyan Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Pehlivan daha sonra Maşalyan ve beraberindekileri makamında ağırladı.
Ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel