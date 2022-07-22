Mersin gündem: Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu Mersin haberler... MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında Ökkeş Özoğulu'nun (45) cesedi bulundu. MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında Ökkeş Özoğulu'nun (45) cesedi bulundu. İlçeye bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, sulama kanalında mazgala takılmış erkek cesedini kanaldan çıkardı. Ceset, kimlik tespiti için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ökkeş Özoğulu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel Tarsus Güncel Haberler

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