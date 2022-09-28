Mersin gündem: Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak tatbikat Güncel Haberler Mersin haberler... Mısır, Fransa ile Akdeniz'de ortak tatbikat düzenlediklerini duyurdu. Mısır, Fransa ile Akdeniz'de ortak tatbikat düzenlediklerini duyurdu. Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız konuya dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Abdulhafız, Mısır ve Fransa Deniz Kuvvetlerinin, ortak deniz tatbikatı düzenlediğini kaydetti. Abdulhafız, tatbikatın; ortak öneme sahip bölgelerde seyrüsefer özgürlüğü ve küresel ticarete yönelik tehditlerle mücadele amacıyla deniz güvenliğinin korunması faaliyetlerini içerdiğini kaydetti. Mısır donanması ABD ile de 3 Eylül'de, Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay Akdeniz Fransa Mısır Güncel Haberler

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