Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem: Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Mersin gündem: Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Mersin gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Özlüce Mahallesi'nde, dün, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten R.D'nin (46) yaşamını yitirdiği, H.D. (42) ve A.D'nin (40) yaralandığı kavgayla ilgili jandarmaya teslim olan şüpheli M.G'nin ardından, ekipler ifadelerden yola çıkarak zanlı Ü.G'yi de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralılar H.D. ve A.D'nin Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus ilçesinde, dün, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. ile evinin damında görüştüğü R.D, H.D. ve A.D. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan R.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından kaçan M.G. de jandarma karakoluna teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title