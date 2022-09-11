Mersin gündem: Mersin'de saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alifakı Mahallesi'nde O.A. idaresindeki 55 AAE 166 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tırın dorsesindeki dumanı fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tırda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel