Mersin gündem: Mersin'de pompalı tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Mersin haberine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. (32) ile kıraathane sahibi E.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. (55) ve E.K. (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan zanlı, adresini belirleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Çamlıyayla Mersin kavga Güncel Haberler

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