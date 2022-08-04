Mersin haberleri | MERSİN'DE ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE Mersin haberler: Mersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına havadan müdahale sürerken, karadan da çok sayıda personel alevlerin yükseldiği bölgeye ulaştı. Mersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına havadan müdahale sürerken, karadan da çok sayıda personel alevlerin yükseldiği bölgeye ulaştı. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin son bulacağı yangına, karadan müdahale sürecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

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