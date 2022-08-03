Son dakika haberi... MERSİN'DE ORMAN YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 - Güncelleme:

MERSİN'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla sarp ve kayalık bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title