Kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu. S.S'nin kullandığı 31 AGB 195 plakalı kömür yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.