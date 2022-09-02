Kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu.
S.S'nin kullandığı 31 AGB 195 plakalı kömür yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel