Mersin gündem: Mersin'de elektrik direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde elektrik direğine çarparak takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde elektrik direğine çarparak takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Buse K. idaresindeki 33 ELS 85 plakalı otomobil, Cuma Yakası Caddesi'nde elektrik direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Buse K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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