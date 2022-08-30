Mersin gündem: Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti
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Mersin haberler: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Karadağ (40) idaresindeki 01 VE 856 plakalı motosiklet, Kazanlı Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel