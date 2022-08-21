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Mersin gündem: Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 3 balıkçıya ceza

Mersin gündem: Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 3 balıkçıya ceza

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Mersin habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 3 balıkçıya 1484 lira para cezası uygulandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 3 balıkçıya 1484 lira para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Mahallesi'nde kıyıyı denetledi.

Çalışma sırasında denizde yasa dışı avlandıkları belirlenen 3 kişiye 1484 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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