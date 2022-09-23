Mersin gündem: Mersin'de 630 bin makaron ele geçirildi
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Mersin haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya sürülmek üzere kente kaçak ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları panelvanı Yenice Mahallesi'nde durdurdu. Aramalarda, 630 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel