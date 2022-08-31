Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem haberleri... Tarsus'ta "Fidan Üretimi Eğitimi" tamamlandı

Güncel Haberler

Mersin gündem haberleri... Tarsus'ta 'Fidan Üretimi Eğitimi' tamamlandı

Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kadın üreticilere yönelik düzenlenen "Fidan Üretimi Eğitimi" sona erdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kadın üreticilere yönelik düzenlenen "Fidan Üretimi Eğitimi" sona erdi.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Halk Eğitim Merkezince Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen eğitime 14 kadın üretici katıldı.

Eğitimde katılımcılara fidan üretimi, tohum ekimi ve fidan aşılama konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Mersin Tarsus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title