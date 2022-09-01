Mersin gündem haberleri... Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi Güncel Haberler Mersin gündem haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve askeri yetkililer, Meteöz'ün şehadet haberini Hacıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan babası Bülent ve annesi Ayfer Meteöz'e verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı da aileye başsağlığı diledi. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da taziyelerini iletti. Evli olan Şehit Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesinin, yarın Hacıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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