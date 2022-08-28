Mersin haberi! Narenciye sezonu öncesi Akdeniz meyve sineğine karşı topyekun mücadele

Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli kısmının yapıldığı Adana'da, eylülde başlayacak hasat sezonu öncesi ürünlere zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı yoğun mücadele yürütülüyor.

Yaklaşık 650 bin dekarda yetiştirilen narenciyenin eylülde toplanmaya başlanacağı kentte, sineğe yönelik alınan önlemler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, belediyelerin, meslek örgütlerinin ve çiftçilerinin el birliğiyle uygulanıyor.

Sineğe karşı belirlenen noktalara tuzak yerleştiren ekipler, bahçeleri ve drenaj kanallarını ilaçlıyor, tarım ürünlerinin yakınındaki atıkları topluyor.

Narenciyenin yanı sıra kayısı, şeftali, erik, armut ve elmanın da olduğu tarım ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineğinin engellenmesi çalışmaları sürüyor.

"Herkes bu işe gönül vermiş durumda"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentin narenciye üretimi ve ihracatıyla öne çıktığını söyledi.

Akdeniz meyve sineğinin ürün rekoltesinde kayıplara yol açabildiğini ifade eden Tekin, 250 noktaya yerleştirilen tespit tuzaklarıyla popülasyonun takip edildiğini, artış gözlemlendiğinde de tedbir alındığını belirtti.

Tekin, meyve zararlısına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini dile getirerek, "Bu zararlıyla mücadele etmek temel görevimiz. Şu an 42 ekibimizle sahadayız. Hafta içi, hafta sonu demeden yoğun şekilde çalışma yapıyoruz. Bahçelerin, bazı gübrelerin ve drenaj kanallarının ilaçlanması, atık ürünlerin toplatılması sağlanıyor." dedi.

Tedbirlerin el birliğiyle uygulandığına işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Adana'da ziraat ve meslek odaları, borsalar, belediyeler herkes bu işe gönül vermiş durumda. Şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Toplu ilaçlama dönemi başlattık. Bu süreç içerisinde de tüm çiftçilerimizi ilaçlamaya davet ediyoruz. Erkenci meyveler için son ilaçlama dönemi. Şu anda da bizi zorlayacak bir durum yok ama yine de tedbirli olmak adına ilaçlamayı uzmanların gözetiminde yürütüyoruz."

Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bu yıl 250 çiftçiye 42 bin tuzak dağıtıldığını, üreticilere ilaç desteği de verildiğini aktardı.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadele projesini sürdüreceklerini dile getiren Tekin, "İnşallah bu projeyi önümüzdeki yıl 3-4 kat büyütmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde Akdeniz meyve sineğini sorun olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"İlaçlamayı toplu yapmak önemli"

Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Sinem Özkan Başlamışlı da sineğin, meyvelerde vaktinden önce olgunlaşmaya ve dökülmeye neden olduğunu, üreticilerin de gerekli önlemleri alarak mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'nde narenciye üretimi yapan Nevzat Arman, tedbir alınmaması durumunda sineğin ürünlerde büyük kayba yol açacağını dile getirerek, "İlaçlamayı toplu yapmak önemli çünkü zararlı sinekler bahçeler arasında gezebiliyor. Herkesin toplu olarak mücadele etmesi çok önemli. Üretici olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yaptığı toplu ilaçlama çağrısına uyulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.