Mersin gündem haberleri | Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın, Mut ilçesindeki ekiplerle buluştu Güncel Haberleri Mersin gelişmesine göre Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mut Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mut Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdürlüğün açıklamasına göre Yalçın, ziyaretinde işletme müdürü Necmi Poscu'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yalçın, işletmenin sosyal tesislerindeki toplantıda görüştüğü personellere, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemini vurguladı. Ziyaretin ardından Bölge Müdürü Yalçın, Geçimli Mahallesi'nde vatandaşlara kazanç sağlaması için tahsis edilen fıstık ağaçlarındaki üretim sürecini inceledi. Yalçın, aşılama yapılan alanlardaki gezisinde vatandaşlarla da sohbet etti. Güncel AA / Mustafa Ünal Uysal Mustafa Yalçın Mersin Güncel Haberler

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