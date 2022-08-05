Mersin gündem haberleri... Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi Mersin haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşen kadın, arkadan gelen otomobilin altında kaldığı kazada hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşen kadın, arkadan gelen otomobilin altında kaldığı kazada hayatını kaybetti. Fatma Turan'a (62), Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynası çarptı. Çarpma sonucu yere düşen Turan, arkadan gelen S.D'nin kullandığı 34 CTU 001 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma Turan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına, yolun karşısına geçmek isteyen Turan'ın önce bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşmesi, daha sonra kadının arkadan gelen otomobilin altında kalması yansıdı. AA / Güncel Yeşilyurt Jandarma Mersin Güncel Haberler

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