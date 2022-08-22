Mersin gündem haberleri | Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Mersin haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu. Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti. Ekiplerin, Jamal'ın cesedini çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Suriye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri | Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.