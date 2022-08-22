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Mersin gündem haberleri | Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

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Mersin gündem haberleri | Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.

Ekiplerin, Jamal'ın cesedini çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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