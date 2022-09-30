Mersin gündem haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi Güncel Haberler Mersin haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri ilçede ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Tarsus Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.