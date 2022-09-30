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Mersin gündem haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

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Mersin gündem haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

Mersin haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri ilçede ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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