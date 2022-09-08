Mersin gündem haberleri | Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.S'nin evinde sahte içki üreterek ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 24 litre sahte içki, 1250 litre fermente edilmiş sahte içki, ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kök Hint keneviri ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Emniyet Müdürlüğü Tarsus Mersin Güncel Haberler

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