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Mersin gündem haberleri: Mersin'de polisevi yakınında patlama

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Mersin haberi... Mersin'de polisevi yakınında patlama meydana geldi.

Mersin'de polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

(Hüseyin Kar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

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