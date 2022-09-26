Mersin gündem haberleri: Mersin'de polisevi yakınında patlama

Mersin'de polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

(Hüseyin Kar/İHA)