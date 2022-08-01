Mersin gündem haberleri: Mersin'de polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı - Haberler

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Mersin gündem haberleri: Mersin'de polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

Mersin gündem haberleri: Mersin'de polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

Mersin gündem haberi... Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik ile Deniz Limanı şubelerinden ekipler, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı çalışma başlattı.

Sahilde denetim yapan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Polis, boğulmaya karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür de dağıttı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

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