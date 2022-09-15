Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem haberleri: Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Güncel Haberler

Mersin gündem haberleri: Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Mersin gündem haberi: Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.

Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Jandarma Tragger Mersin Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title