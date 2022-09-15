Mersin gündem haberleri: Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Mersin gündem haberi: Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.
Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel