Mersin gündem haberleri: Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi Güncel Haberler Mersin gündem haberi: Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı. Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Sezgin Pancar Jandarma Tragger Mersin Güncel Haberler

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