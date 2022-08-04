Mersin gündem haberleri | Mersin'de orman yangını 2'nci günün (4) Edinilen Mersin gelişmesine göre KARADAN MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYORMersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalelere ara verildi. KARADAN MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR Mersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalelere ara verildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin yoğun çabasıyla birlikte karadan müdahaleler sürdürülüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlayacağı bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

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