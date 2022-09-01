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Fıstık balyaları yandı

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Mersin'de fıstık balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'de fıstık balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesi'nde yol kenarında fıstık balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, balyalar ise tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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