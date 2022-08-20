Mersin gündem haberleri... Mersin'de çiftlikteki 20 bin tavuk telef oldu

Mersin bölgesinden gelen habere göre Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.

Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, İbrişim Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çiftlikte bulunan hava temizleme fanının henüz belirlenemeyen nedenle bozulması sonucu 20 bin tavuk telef oldu.

Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.