Mersin gündem haberleri... Mersin'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. H.Y'nin (31) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Çamalan Mahallesi'nde, O.T. (39) idaresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 DKK 09 plakalı şehir içi yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki D.B. (24) ile otobüsteki M.K.G. (3) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri... Mersin'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.