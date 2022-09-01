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Mersin gündem haberleri | Mersin'de 959 bin makaron ele geçirildi

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Mersin gündem haberleri | Mersin'de 959 bin makaron ele geçirildi

Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus içesinde deposunda 959 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus içesinde deposunda 959 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Mahallesi'ndeki depoda kaçak ürünlerin bulundurulduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 20 bini doldurulmuş 959 bin makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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