Mersin gündem haberleri | Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi Güncel Haberler Mersin gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık zeytin ağacının çevresinde düzenleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık zeytin ağacının çevresinde düzenleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen "Zeytin Büyük Ağaçların İlkidir Projesi" kapsamında Karadiken Mahallesi'ndeki zeytin ağacının etrafı temizlendi. Ekipler, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık ağacın çevresine parke taşı döşedi, yakınındaki taş bina ile su kuyusunu da restore etti. Mahalle Muhtarı Ali Aşık, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Zeytin Tarsus Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri | Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.