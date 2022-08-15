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Mersin gündem haberleri: Mersin'de 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Mersin gündem haberleri: Mersin'de 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Mersin haberi... Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Kale Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, kimsenin olmadığı belirlenen ahşap binadaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Ahmet Güler - Güncel

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