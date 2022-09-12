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Mersin gündem haberleri: Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

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Mersin gündem haberleri: Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Mersin haberler: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 19-23 Eylül'de Mersin, Adana, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 19-23 Eylül'de Mersin, Adana, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, belirtilen demir yolu hatlarında kullanılacak ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı, bu nedenle demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Osmaniye Mersin Hatay Eylül Güncel Haberler

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