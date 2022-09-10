Mersin gündem haberleri... Başarılı sporculardan Silifke Belediye Başkanı Altunok'a ziyaret Güncel Haberler Mersin haber... Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren sporcuları kabul etti. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren sporcuları kabul etti. Başkan Altunok, ziyarette, Kütahya'daki şampiyonada 3 altın, 3 bronz madalya kazanan Silifke Belediyespor Kulübü sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti. Altunok, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Murat Pancar Dumlupınar Türkiye Kütahya Güncel Haberler

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