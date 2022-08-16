Mersin gündem haberleri... Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı Mersin gelişmesine göre Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Güncel Haberleri Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı. Deniz ve havuz çevrelerindeki vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, boğulmaya karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıttı. Ekipler, yüzülmesi yasak olan sulama kanalları ve göletleri de denetledi. Güncel AA / İbrahim Polat Hisarcık Anamur Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberleri... Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.