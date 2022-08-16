Mersin gündem haberleri... Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı
Mersin gelişmesine göre Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.
Güncel Haberleri
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.
Deniz ve havuz çevrelerindeki vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, boğulmaya karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıttı.
Ekipler, yüzülmesi yasak olan sulama kanalları ve göletleri de denetledi.
AA / İbrahim Polat - Güncel