Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem haberleri... Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

Mersin gündem haberleri... Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

Mersin gelişmesine göre Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

Güncel Haberleri

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.

Deniz ve havuz çevrelerindeki vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, boğulmaya karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıttı.

Ekipler, yüzülmesi yasak olan sulama kanalları ve göletleri de denetledi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hisarcık Anamur Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title