Mersin gündem haberleri... Anamur'da orman yangınlarına karşı farkındalık için broşür dağıtıldı Güncel Haberler Mersin bölgesinden gelen habere göre Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşlara ve sürücülere orman yangınları hakkında bilgilerin yer aldığı broşür verdi. Bilgilendirici çalışmaların devam edeceği belirtildi. Çalışmayla, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Polat Orman İşletme Müdürlüğü Güncel Haberler

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