Mersin gündem haberi | Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci başarı sağladı

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince kurulan kıraathanelerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 200 öğrenci başarılı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı "Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi", "Aliya İzzet Begovinç Gençlik ve Kültür Merkezi", Nev Mekan ve Ahi Evran Nev Mekan İlk Bahar Millet Kıraathanesinde yüzlerce öğrenci YKS'ye hazırlandı.

Bu öğrencilerden 200'ü tercih ettikleri bölümlere yerleşme hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Yenişehirli çocuklarımız ve gençlerimiz bu kıraathanelerimizde hem ders çalışabiliyor hem de ders molalarında masa tenisi, satranç gibi sporun çeşitli dallarıyla sosyalleşebilme imkanı buluyor. Her yıl çok sayıda gencimiz kıraathanelerimizde ders çalışıp çeşitli sınavlara hazırlanmakta. Bu yıl da sınavlara giren 200 öğrencimiz istedikleri üniversitelere yerleşti. Bu bizler için birer övünç vesilesi. Bu vesileyle gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, gençlerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.