Mersin gündem haberi... Yenişehir Belediyesi çalışanlarına 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi verildi

Yenişehir Belediyesi personeline "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı ile "Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015" projesini hayata geçirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral arasında imzalanan protokol kapsamında, belediye meclis salonunda çalışanlara 5 gün eğitim veriliyor.

Beşikci, yaptığı açıklamada, hizmet kalitesini artırmayı, vatandaşların memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimler sonucu kendi alanlarında yetkin çalışanlar ile ilçeye daha etkili hizmetler sağlayacaklarını belirten Beşikci, "Hem de belediyemiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem belgesini alarak uluslararası bir niteliğe sahip olacaktır." dedi.