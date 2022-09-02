Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit astsubay Okan Meteöz için düzenlenen cenaze töreni Törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri Şehit astsubay Okan Meteöz'ün cenazesinin musalla taşına getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit astsubay Okan Meteöz'ün askerin omuzları üzerinde taşınması MERSİN - Pençe-Kilit...
Şehit astsubay Okan Meteöz için düzenlenen cenaze töreni
Törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri
Şehit astsubay Okan Meteöz'ün cenazesinin musalla taşına getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehit astsubay Okan Meteöz'ün askerin omuzları üzerinde taşınması MERSİN - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel