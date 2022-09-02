Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Şehit astsubay Okan Meteöz için düzenlenen cenaze töreni Törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri Şehit astsubay Okan Meteöz'ün cenazesinin musalla taşına getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit astsubay Okan Meteöz'ün askerin omuzları üzerinde taşınması MERSİN - Pençe-Kilit... Şehit astsubay Okan Meteöz için düzenlenen cenaze töreni Törene katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri Şehit astsubay Okan Meteöz'ün cenazesinin musalla taşına getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit astsubay Okan Meteöz'ün askerin omuzları üzerinde taşınması MERSİN - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / Sezgin Pancar Mersin Güncel Haberler

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